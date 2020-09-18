Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре

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С 1 октября изменятся правила начисления детских пособий и пенсий; на ряд выплат перестанут принимать заявления.

Несколько изменений ожидают получателей социальных выплат c 1 октября. Перечень важных перемен, которые начнут действовать уже через несколько дней.

Конец путинским выплатам

Получить путинские пособия на детей до 16 лет могут только те семьи, которые не подавали заявления раньше. С 1 октября заявления на 5 000 рублей и 10 000 рублей перестанут принимать. Речь идёт о следующих выплатах:

– на детей до трёх лет в размере 5 000 рублей (за три месяца – 15 тысяч);

– единовременное пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;

– единовременное пособие на всех детей до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Таким образом, если семья в сентябре подаст заявку впервые, ей разом перечислят все причитающиеся деньги.

Подать заявление на выплату может любой из родителей через портал госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. В документе необходимо указать личные реквизиты заявителя.

Добро пожаловать в новый «МИР»

Переход на карту национальной платёжной системы для выплат социальных пособий планировали завершить ещё летом, но в итоге срок перенесли. 1 октября – день, когда выплаты начнут перечислять только на карту «МИР».

Изменения касаются следующих пособий:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Есть и альтернативы. Тем, кто не заинтересован в новой карте, предлагают получать деньги на карту, не привязанную к банку (к примеру, сберегательный счёт) или наличными на почте.

Последний срок для предпринимателей

Пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей выплачивалось в повышенном размере. Такая мера касалась тех бизнесменов, кто прекратил свою деятельность после 1 марта. На три месяца им назначалось пособие в размере 12 130 рублей.

Перестанут продлевать выплаты и тем россиянам, которые утратили право на получение пособие после 1 марта.

Здравствуй, волокита

В связи с пандемией оформленные ранее субсидии продлевались для россиян автоматически в беззаявительном порядке. Такой мере пришёл конец, и уже со 2 октября прежний бумажный порядок оформления возвращается. Вновь нужно заранее собирать все документы и подавать заявления.

Автоматическое продление касалось и ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка. Со 2 октября родителям необходимо сообщать органам соцзащиты и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также других обстоятельствах, которые прекращают социальную поддержку.

Деньги или приз

Федеральные льготники, которые имеют право на набор социальных услуг, могут выбрать, в каком виде они будут их получать в 2021 году. Сделать это нужно до 1 октября. Есть два варианта – натуральная форма либо денежный эквивалент. Во втором случае можно получить 1 155 рублей 06 копеек.

Из привычных выплат останутся только пособия на детей от 3 до 7 лет. Их малообеспеченные семьи будут получать до конца 2020 года. Накануне президент России Владимир Путин предложил увеличить размер выплат в 2021 году.