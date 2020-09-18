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Пособия на детей 3-7 лет

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Выплаты учителям: на поддержку преподавателей выделят 75 миллиардов рублей

сегодня 13:48

Фото с сайта pixabay.com; Густаво Зырянова / Сиб.фм

На учительские пособия президент России Владимир Путин поручил выделить 75 миллиардов; сумма предусмотрена на один год.

Стимулирующие выплаты классным руководителям поручил предусмотреть в федеральном бюджете Владимир Путин. На ближайшие три года будет выделено по 75 миллиардов рублей. Об этом президент рассказал во время обращения к Совету Федерации.

«Мы поддержим классных руководителей, на которых лежит особая ответственность не только за обучение, но и воспитание детей. Уже начиная с сентября этого года классные руководители, как вы знаете, должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей», – сказал глава государства.

Также президент обратился в Минпросвещения и Совет Федерации с просьбой проконтролировать, чтобы деньги дошли до педагогов вовремя.

«Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Всё должно быть сделано в срок», – отметил Владимир Путин.

Прежние доплаты, заявил президент, необходимо сохранить. Это касается региональных пособий.

«Учитель должен это видеть, что называется, по своей зарплатной ведомости. И федеральная доплата за классное руководство должна проходить в ней отдельной строкой, а не размываться нигде», – заявил глава государства.

Напомним, накануне президент предложил увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
учителя

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