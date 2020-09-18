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Заигрался не по-детски: школьник-геймер перевёл около 90 тысяч взломавшему его игру мошеннику

сегодня 15:31

Фото с сайта pixabay.com

Виртуальный мошенник пообещал подростку восстановить аккаунт online-игры; мальчик перевёл ему деньги с карты родителей.

В Барнауле женщина обратилась в отдел полиции, сообщив о пропаже 87 тысяч рублей с банковской карты. Полицейские установили, что перевести деньги мошенникам «помог» сын потерпевшей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Мальчик является активным пользователем интернета и заядлым геймером. В какой-то момент школьник обнаружил, что аккаунт его игры взломали. Спустя время он сам смог выйти на связь с человеком, взломавшим его аккаунт. Чтобы восстановить доступ, мошенник потребовал продиктовать данные банковской карты родителей, а также СМС-коды. Мальчик сделал, как ему сказали, и с родительской карты списали 87 тысяч рублей.

Подросток сам признался во всём матери, которая в свою очередь обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба».

Напомним, в Кемерово жители за одни сутки перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

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