Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Замена таблеток: рецепт напитка, который снижает давление и нормализует уровень холестерина и сахара в крови

сегодня 14:42

Фотографии с сайта pixabay.com

Напиток легко приготовить в домашних условиях; полезная альтернатива таблеткам.

Существует несколько продуктов, способных не только прочищать закупоренные артерии, но и снижать давление, а также нормализовать уровень холестерина и сахара в крови. Рецепт полезного напитка из них опубликовала «Шешминская новь». Его довольно просто приготовить в домашних условиях.

Итак, берём свежий корень имбиря, несколько лимонов, чеснок, мёд и яблочный уксус. Из имбиря и лимона необходимо отжать сок так, чтобы получилось не менее стакана каждого из них.

Затем заливаем в кастрюлю по одному стакану имбирного и лимонного соков, добавляем пюре из чеснока и яблочного уксуса. Варить получившуюся смесь необходимо в течение получаса на умеренном огне.

После остужаем до комнатной температуры, добавляем ещё два стакана мёда и тщательно перемешиваем.

Получившийся напиток нужно хранить под закрыть крышкой в холодильнике, лучше всего в стеклянной посуде.

Принимать такое «лекарство» рекомендуется три раза в день по 1 столовой ложке натощак.

Напомним, 21 сентября врачи назвали рецепт приготовления полезного чая.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

здоровье
Польза
рецепт
сахар
полезные продукты
высокое давление

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42173
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41243
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31700
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20848
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19186
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19102
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18884
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают