Замена таблеток: рецепт напитка, который снижает давление и нормализует уровень холестерина и сахара в крови
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Напиток легко приготовить в домашних условиях; полезная альтернатива таблеткам.
Существует несколько продуктов, способных не только прочищать закупоренные артерии, но и снижать давление, а также нормализовать уровень холестерина и сахара в крови. Рецепт полезного напитка из них опубликовала «Шешминская новь». Его довольно просто приготовить в домашних условиях.
Итак, берём свежий корень имбиря, несколько лимонов, чеснок, мёд и яблочный уксус. Из имбиря и лимона необходимо отжать сок так, чтобы получилось не менее стакана каждого из них.
Затем заливаем в кастрюлю по одному стакану имбирного и лимонного соков, добавляем пюре из чеснока и яблочного уксуса. Варить получившуюся смесь необходимо в течение получаса на умеренном огне.
После остужаем до комнатной температуры, добавляем ещё два стакана мёда и тщательно перемешиваем.
Получившийся напиток нужно хранить под закрыть крышкой в холодильнике, лучше всего в стеклянной посуде.
Принимать такое «лекарство» рекомендуется три раза в день по 1 столовой ложке натощак.
Напомним, 21 сентября врачи назвали рецепт приготовления полезного чая.
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