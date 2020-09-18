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Защита лже-Христа Виссариона обжаловала его арест

сегодня 11:58

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Основатели секты в Красноярском крае обжаловали свой арест; ранее Виссариону и его летописцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Защита Сергея Торопа, основателя общины «Церковь последнего завета», и его летописца Вадима Редькина обжаловала избранную им меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска.

«25.09.2020 в Центральный районный суд г. Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 23.09.2020 об избрании меры пресечения в отношении Торопа С.А.», — говорится в сообщении.

Вадим Редькин

«25.09.2020 в Центральный районный суд г. Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 23.09.2020 об избрании меры пресечения в отношении Редькина В.В.», — написано в отношении Редькина.

Как ранее писал Сиб.фм, «Церковь последнего завета» была создана Сергеем Торопом в 1991 году. Сам себя Тороп называет Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут во многих населённых пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

21 сентября правоохранительные органы задержали руководителей религиозной общины. Руководителей религиозной организации подозревают в причинении смерти ребёнку, которого запретили лечить, в хранении оружия, незаконной литературы и в создании секты. Дело рассматривается в Новосибирске.

Сам Виссарион и его ближайшие помощники отрицают обвинения в отношении себя.

Напомним, Виссарион обвинил своих обвинителей в «психическом нездоровье».

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Красноярский край
секта
Виссарион

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