Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Женщина и ребёнок пострадали в столкновении двух автобусов в Новосибирске

сегодня 15:19

Фото ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске сегодня столкнулись два автобуса, ехавших друг за другом; пострадали пассажиры.

В Новосибирске сегодня, 25 сентября, зарегистрировали ДТП с участие пассажирского транспорта.

«В 13:38 у дома 32 по улице Ватутина произошло столкновение двух автобусов, которые двигались в попутном направлении. Со слов водителя автобуса ПАЗ 12-го маршрута, у него отказали тормоза», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

По информации Савченкова, двое пассажиров – женщина и 7-летний ребёнок — обратились за медицинской помощью. Их осматривают медики.

Напомним, 19 сентября автобус с пассажирами слетел в кювет под Новосибирском.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

ДТП
пассажирские перевозки
новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42173
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41243
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31700
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20848
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19186
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19102
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18884
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают