Женщина и ребёнок пострадали в столкновении двух автобусов в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске сегодня столкнулись два автобуса, ехавших друг за другом; пострадали пассажиры.

В Новосибирске сегодня, 25 сентября, зарегистрировали ДТП с участие пассажирского транспорта.

«В 13:38 у дома 32 по улице Ватутина произошло столкновение двух автобусов, которые двигались в попутном направлении. Со слов водителя автобуса ПАЗ 12-го маршрута, у него отказали тормоза», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

По информации Савченкова, двое пассажиров – женщина и 7-летний ребёнок — обратились за медицинской помощью. Их осматривают медики.

Напомним, 19 сентября автобус с пассажирами слетел в кювет под Новосибирском.