Женщина и ребёнок пострадали в столкновении двух автобусов в Новосибирске
Фото ГИБДД Новосибирска
В Новосибирске сегодня столкнулись два автобуса, ехавших друг за другом; пострадали пассажиры.
В Новосибирске сегодня, 25 сентября, зарегистрировали ДТП с участие пассажирского транспорта.
«В 13:38 у дома 32 по улице Ватутина произошло столкновение двух автобусов, которые двигались в попутном направлении. Со слов водителя автобуса ПАЗ 12-го маршрута, у него отказали тормоза», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
По информации Савченкова, двое пассажиров – женщина и 7-летний ребёнок — обратились за медицинской помощью. Их осматривают медики.
Напомним, 19 сентября автобус с пассажирами слетел в кювет под Новосибирском.
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