Жизнь россиян в октябре: пять главных изменений

Фото pixabay.com, mironline.ru, voinskaya-chast.ru

Октябрь будет радостным для работников бюджетной сферы – им проиндексируют зарплаты. Большие изменения коснутся автомобилистов: первого числа заканчивается отсрочка по оформлению ОСАГО без прохождения техосмотра.

Перевод социальных выплат на карту «МИР»

С 1 октября все социальные выплаты, в том числе детские пособия, пенсии и другие субсидии, будут начисляться только на карту платёжной системы «МИР».

В ближайшее время получателям помощи от государства необходимо оформить карту «МИР» в любом банке и предоставить новые реквизиты в отделение ПФР, МФЦ, социальный отдел или загрузить данные в электронный кабинет на сайт Пенсионного фонда.

Изменения размера МРОТ

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило величину прожиточного минимума во втором квартале 2020 года. С 1 октября размер МРОТ составит 12 392 рубля для трудоспособного населения.

Данную величину будут использовать при расчётах социальных выплат и зарплат в следующем году.

В целом прожиточный минимум во II квартале 2020 года для разных категорий граждан установлен в следующих размерах:

в среднем на душу населения в размере 11 468 рублей;

для трудоспособного населения — 12 392 рубля;

для пенсионеров — 9 422 рубля;

для детей — 11 423 рубля.

Повышение зарплат бюджетникам

С 1 октября на т3 % проиндексируют зарплату представителям бюджетного сектора. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован и доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, зарплаты работников федеральных казённых, бюджетных и автономных организаций увеличатся на 3 %. Такое же решение принято в отношении персонала воинских частей.

Техосмотр для оформления ОСАГО

С 1 октября по 30 октября автомобилистам нужно предоставить данные о прохождении техосмотра в свои страховые компании. Введённая отсрочка из-за пандемии прекращает действие.

Теперь водители должны предоставить диагностические карты или свидетельства о прохождении техосмотра при оформлении страховки или для её подтверждения.

Изменение правил сдачи экзамена на водительские права

В России изменится процедура сдачи прав. Теперь с 1 октября 2020 года будущим автомобилистам не надо проходить такой этап, как площадка. Вместо него претендующие на получение прав граждане будут сдавать единый практический экзамен. Небольшое изменение коснулось и обучения: отрабатывать практические навыки с инструктором можно будет на магистралях со скоростью выше 60 км/ч.