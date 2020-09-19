Зверское убийство 9-летней девочки в Нижнем Новгороде: за что подозреваемый сидел четыре раза

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В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего ребёнка; в тот же день он расправился со своей бывшей любовницей, а до этого был судим по семи статьям УК.

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки и женщины в Нижнем Новгороде был судим четыре раза. Об этом 25 сентября сообщил телеграм-канал 112. По данным источника, первые проблемы с законом у Павла Суркова начались ещё в 17 лет.

Тогда мужчину осудили на 10 лет за разбой, сопряжённый с убийством и нанесением тяжких телесных повреждений. Освободился он в 2012 году. Следующий раз Павел Сурков угодил за решётку на год — причиной стала попытка ограбления двух девушек. Затем Сурков отсидел ещё год за грабёж, а после этого провёл год в колонии строгого режима в Нижнем Новгороде за драку.

Накануне было обнаружено тело за зданием кафе в поселке Неклюдово — поиски пропавшей девочки продолжались сутки. На теле ребёнка нашли следы насильственной смерти. Позже выяснилось, что Сурков в тот же день совершил второе убийство — жертвой стала его бывшая любовница.

Напомним, на прошлой неделе в Ярославской области арестовали подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух девочек.