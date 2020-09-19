169 человек умерли в России от коронавируса за сутки

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 169 пациентов; с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 20 225 человек.

7 523 новых случая коронавируса зафиксировано в России за минувшие сутки. В стационарах умерли 169 человек. Об этом 26 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.

Самый большой процент заболевших за сутки — в Москве, там ковид подтвердился у 1792 жителей.