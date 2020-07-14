18-летнюю девушку задушили в Алтайском крае

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В Алтайском крае задержан 34-летний мужчина, который обвиняется в убийстве 18-летней знакомой; по версии следствия, он задушил девушку верёвкой.

Следователи в Алтайском крае предъявили обвинение 34-летнему мужчине. Ему вменяют убийство 18-летней девушки. Об этом сообщается на сайте СК СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 23 сентября обвиняемый находился в гостях у жителей Завьяловского района, где в компании знакомых распивал спиртные напитки.

Потерпевшая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила выйти на улицу, где к ней присоединился один из гостей.

"В связи с личными неприязненными отношениями злоумышленник задушил 18-летнюю девушку верёвкой и скрылся с места преступления", — рассказали в ведомстве.

Сейчас мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле пьяный новосибирец задушил знакомую во время ссоры.