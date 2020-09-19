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Автоледи в Новосибирске сбила ребёнка на зебре

сегодня 17:43

Фото ГИБДД по Новосибирску

10-летний мальчик попал под колёса иномарки в Новосибирске; за рулём автомобиля была 38-летняя женщина-водитель.

Школьник в Новосибирске госпитализирован после происшествия на пешеходном переходе. Мальчик шёл по зебре, когда его сбила машина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там уточнили, что инцидент произошёл в 14:20 в Октябрьском района города.

"Водитель — женщина 1982 года рождения, — управляя автомобилем Хендай Элантра, следовала по улице Бориса Богаткова, со стороны Золотой Нивы, в сторону улицы Зыряновская и на перекрёстке Кирова и Богаткова совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, в зоне регулируемого пешеходного перехода", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП пострадал мальчик 2010 года рождения, который с предварительным диагнозом "тупая травма живота, ушиб локтя" доставлен в лечебное учреждение.

Напомним, 24 сентября водитель "Мерседеса" сбил школьника в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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