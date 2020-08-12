"Баба Алла как мумия!": поклонников напугало свежее видео с Пугачёвой

Фото из Instagram Максима Галкина

Подписчики Максима Галкина раскритиковали его за видео с участием Примадонны; по их мнению, Алла Пугачёва чересчур молодится и не замечает, что выглядит смешно.

Поклонники Аллы Пугачёвой не оценили свежее видео с её участием. Комментаторы упрекнули звезду в том, что она увлеклась процедурами омоложения, и теперь больше похожа на мумию. Об этом они пишут под постом на странице Максима Галкина в instagram.

"Баба Алла как мумия", "Бабка она и есть бабка", "Алла, вас уже всю перекосило, остановитесь, ради бога", "Он её умышленно унижает и смеётся над ней, а она неужели не понимает этого", "Зачем это показывать.... Максим... Ничего не понимаю", "Майкл Джексон возвращается" (орфография и пунктуация авторов сохранена), — высказали своё мнение комментаторы.

Напомним, ранее в в соцсетях затравили Яну Рудковскую, упрекнув в чрезмерном увлечении фотошопом.