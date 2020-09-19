Более 7500 человек в России заразились коронавирусом за сутки
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
7 523 новых случае коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки; в стационарах скончались 169 человек.
За последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 169 летальных исходов. Об этом 26 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 1792
🔸 Санкт-Петербург — 232
🔸 Московская область — 204
🔸 Ростовская область — 189
🔸 Нижегородская область — 166
🔸 Воронежская область — 159
🔸 Ханты-Мансийский АО — 147
🔸 Ставропольский край — 145
🔸 Свердловская область — 139
🔸 Кемеровская область — 139
🔸 Ульяновская область — 119
🔸 Самарская область — 111
🔸 Архангельская область — 110
🔸 Саратовская область — 106
🔸 Волгоградская область — 103
🔸 Оренбургская область — 102
🔸 Красноярский край — 101
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 96
🔸 Краснодарский край — 95
🔸 Удмуртская Республика — 89
🔸 Пензенская область — 89
🔸 Республика Дагестан — 84
🔸 Республика Крым — 84
🔸 Республика Саха (Якутия) — 83
🔸 Иркутская область — 82
🔸 Омская область — 82
🔸 Алтайский край — 81
🔸 Забайкальский край — 77
🔸 Томская область — 76
🔸 Республика Коми — 75
🔸 Мурманская область — 75
🔸 Пермский край — 75
🔸 Хабаровский край — 73
🔸 Республика Калмыкия — 72
🔸 Новосибирская область — 72
🔸 Приморский край — 71
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 69
🔸 Тюменская область — 69
🔸 Республика Бурятия — 68
🔸 Республика Алтай — 65
🔸 Кировская область — 62
🔸 Белгородская область — 61
🔸 Ленинградская область — 59
🔸 Челябинская область — 57
🔸 Орловская область — 56
🔸 Костромская область — 54
🔸 Ярославская область — 53
🔸 Республика Ингушетия — 49
🔸 Ивановская область — 48
🔸 Калужская область — 48
🔸 Вологодская область — 47
🔸 Тверская область — 46
🔸 Псковская область — 44
🔸 Астраханская область — 43
🔸 Брянская область — 42
🔸 Курская область — 42
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸 Новгородская область — 41
🔸 Рязанская область — 40
🔸 Тамбовская область — 40
🔸 Республика Хакасия — 39
🔸 Республика Карелия — 38
🔸 Калининградская область — 38
🔸 Республика Башкортостан — 38
🔸 Республика Тыва — 37
🔸 Магаданская область — 37
🔸 Владимирская область — 36
🔸 Липецкая область — 36
🔸 Республика Северная Осетия — 35
🔸 Республика Мордовия — 34
🔸 Курганская область — 33
🔸 Амурская область — 32
🔸 Тульская область — 31
🔸 Республика Адыгея — 31
🔸 Сахалинская область — 28
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Камчатский край — 25
🔸 Республика Марий Эл — 23
🔸 Республика Татарстан — 23
🔸 Смоленская область — 19
🔸 Севастополь — 18
🔸 Еврейская АО — 16
🔸 Чеченская Республика — 5
🔸 Чукотский АО — 3
🔸 Ненецкий АО — 1.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.
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