Более 7500 человек в России заразились коронавирусом за сутки

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

7 523 новых случае коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки; в стационарах скончались 169 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 169 летальных исходов. Об этом 26 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

🔸 Москва — 1792

🔸 Санкт-Петербург — 232

🔸 Московская область — 204

🔸 Ростовская область — 189

🔸 Нижегородская область — 166

🔸 Воронежская область — 159

🔸 Ханты-Мансийский АО — 147

🔸 Ставропольский край — 145

🔸 Свердловская область — 139

🔸 Кемеровская область — 139

🔸 Ульяновская область — 119

🔸 Самарская область — 111

🔸 Архангельская область — 110

🔸 Саратовская область — 106

🔸 Волгоградская область — 103

🔸 Оренбургская область — 102

🔸 Красноярский край — 101

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 96

🔸 Краснодарский край — 95

🔸 Удмуртская Республика — 89

🔸 Пензенская область — 89

🔸 Республика Дагестан — 84

🔸 Республика Крым — 84

🔸 Республика Саха (Якутия) — 83

🔸 Иркутская область — 82

🔸 Омская область — 82

🔸 Алтайский край — 81

🔸 Забайкальский край — 77

🔸 Томская область — 76

🔸 Республика Коми — 75

🔸 Мурманская область — 75

🔸 Пермский край — 75

🔸 Хабаровский край — 73

🔸 Республика Калмыкия — 72

🔸 Новосибирская область — 72

🔸 Приморский край — 71

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 69

🔸 Тюменская область — 69

🔸 Республика Бурятия — 68

🔸 Республика Алтай — 65

🔸 Кировская область — 62

🔸 Белгородская область — 61

🔸 Ленинградская область — 59

🔸 Челябинская область — 57

🔸 Орловская область — 56

🔸 Костромская область — 54

🔸 Ярославская область — 53

🔸 Республика Ингушетия — 49

🔸 Ивановская область — 48

🔸 Калужская область — 48

🔸 Вологодская область — 47

🔸 Тверская область — 46

🔸 Псковская область — 44

🔸 Астраханская область — 43

🔸 Брянская область — 42

🔸 Курская область — 42

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42

🔸 Новгородская область — 41

🔸 Рязанская область — 40

🔸 Тамбовская область — 40

🔸 Республика Хакасия — 39

🔸 Республика Карелия — 38

🔸 Калининградская область — 38

🔸 Республика Башкортостан — 38

🔸 Республика Тыва — 37

🔸 Магаданская область — 37

🔸 Владимирская область — 36

🔸 Липецкая область — 36

🔸 Республика Северная Осетия — 35

🔸 Республика Мордовия — 34

🔸 Курганская область — 33

🔸 Амурская область — 32

🔸 Тульская область — 31

🔸 Республика Адыгея — 31

🔸 Сахалинская область — 28

🔸 Чувашская Республика — 27

🔸 Камчатский край — 25

🔸 Республика Марий Эл — 23

🔸 Республика Татарстан — 23

🔸 Смоленская область — 19

🔸 Севастополь — 18

🔸 Еврейская АО — 16

🔸 Чеченская Республика — 5

🔸 Чукотский АО — 3

🔸 Ненецкий АО — 1.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.