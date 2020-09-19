Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Бракоразводный процесс Пелагеи застопорился из-за отсутствия необходимых документов

сегодня 01:25

Фото pixabay.com

Пелагея всё ещё формально замужем за Иваном Телегиным; бракоразводный процесс встал.

Никулинский районный суд Москвы прекратил рассмотрение расторжения брака между певицей Пелагеей и хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным в силу отсутствия необходимых документов, пишут РИА «Новости» со ссылкой на адвоката певицы Филиппа Рябченко.

Новое заседание суда назначено на 19 октября, Рябченко сомневается, что этим бракоразводный процесс завершится. Однако адвокат воздержался от оценок возможной продолжительности судебного рассмотрения.

Пелагея и Телегин прожили в браке с 2016 по конец 2019 года. В нынешнем году они живут раздельно и строят личную жизнь независимо друг от друга.

Напомним, 23 сентября Пелагея встретилась с коллегами Телегина.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Шоубиз

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42226
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41403
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31790
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20907
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19178
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19020
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают
17158
Последние секунды жизни погибших в «ангарской мясорубке» попали на видео