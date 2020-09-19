Бракоразводный процесс Пелагеи застопорился из-за отсутствия необходимых документов

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Пелагея всё ещё формально замужем за Иваном Телегиным; бракоразводный процесс встал.

Никулинский районный суд Москвы прекратил рассмотрение расторжения брака между певицей Пелагеей и хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным в силу отсутствия необходимых документов, пишут РИА «Новости» со ссылкой на адвоката певицы Филиппа Рябченко.

Новое заседание суда назначено на 19 октября, Рябченко сомневается, что этим бракоразводный процесс завершится. Однако адвокат воздержался от оценок возможной продолжительности судебного рассмотрения.

Пелагея и Телегин прожили в браке с 2016 по конец 2019 года. В нынешнем году они живут раздельно и строят личную жизнь независимо друг от друга.

Напомним, 23 сентября Пелагея встретилась с коллегами Телегина.