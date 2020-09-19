Число жертв авиакатастрофы с Ан-26 увеличилось до 25 человек

Фото из открытых источников

В генпрокуратуре Украины уточнили число жертв крушения военно-транспортного самолёта; под Харьковом погибли 25 человек.

Число погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

В ведомстве также уточнили, что на борту самолёта находились 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Один курсант не был допущен на борт, пишет «РИА Новости». Причина недопущения в самолёт курсанта неизвестна.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение вечером в пятницу около города Чугуев в Харьковской области. По предварительной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Напомним, разбившийся самолёт совершал учебный полёт.