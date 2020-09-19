Число жертв страшной авиакатастрофы выросло до 25 человек: двое чудом выжили

Из открытых источников

Расследование трагедии начала Генпрокуратура Украины; самолет рухнул в двух километрах от военного аэродрома.

При крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области погибли 25 человек. Данные приводит офис генерального прокурора Украины.

Также сообщается, что в страшной авиакатастрофе выжили два человека, они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают поиски остальных пассажиров.

Кроме того, власти Украины уточнили, что на борту военного самолета находились 27 человек, а не 28, как было известно ранее : одного из курсантов не допустили к вылету.

Самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет вечером 25 сентября и около 21 часа по московскому времени упал в 2 километрах от военного аэропорта. Лайнер загорелся.

Напомним, очевидцы также рассказали, что слышали мощный взрыв и видели сильный пожар.