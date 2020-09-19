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Детские пособия и пенсии с 1 октября будут зачисляться по-новому

сегодня 18:01

Фото из открытых источников

С 1 октября россияне будут получать пенсии и детские пособия только на карту "Мир"; для тех, кто получает данные выплаты наличными, ничего не изменится.

Пенсии и детские пособия в России с 1 октября будут зачисляться только на карты платёжной системы "Мир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную систему платёжных карт.

Изменения не коснутся тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счёт, к которому не привязана карта.

"Получателем пособия на детей необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого человек не подавал подобного заявления или не предоставлял данные своей карты "Мир". Если гражданин является получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации", — сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал о пяти важных изменениях, которые начнут действовать в октябре.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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