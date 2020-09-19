Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

.Двадцать человек погибли в страшной авиакастрофе: на борту были курсанты

сегодня 03:17

Фото из открытых источников

В Харьковской области при заходе на посадку разбился АН-26 ВВС Украины; на борту были курсанты и офицеры ВС Украины.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области, сообщает «Страна.ua». Инцидент подтвердили в командовании украинских ВВС. НА настоящий момент известно о двадцати погибших, точное число пострадавших устанавливается. После крушения самолёт загорелся, что усугубило ситуацию. Борт совершал учебный полёт.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

авария

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42232
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41419
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31807
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20915
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19185
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19035
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают
17165
Последние секунды жизни погибших в «ангарской мясорубке» попали на видео