.Двадцать человек погибли в страшной авиакастрофе: на борту были курсанты

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В Харьковской области при заходе на посадку разбился АН-26 ВВС Украины; на борту были курсанты и офицеры ВС Украины.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области, сообщает «Страна.ua». Инцидент подтвердили в командовании украинских ВВС. НА настоящий момент известно о двадцати погибших, точное число пострадавших устанавливается. После крушения самолёт загорелся, что усугубило ситуацию. Борт совершал учебный полёт.