Двое мужчин и молодая женщина: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске

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В Новосибирске за сутки умерли ещё три пациента; среди них 38-летняя женщина.

Оперативный штаб обновил данные о смертности от коронавируса в Новосибирске.

«Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 63 года и 72 года, и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человека. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 10 пациентов.

Напомним, в Новосибирске за сутки выявили ещё 72 случая коронавируса.