Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Двухлетняя малышка закрыла маму на балконе: понадобилась помощь спасателей

сегодня 12:55

Фото "МАСС Новосибирск"

В Новосибирске спасатели освободили и обогрели застрявшую на балконе женщину; её закрыла двухлетняя дочь.

Спасатели МАСС оказали помощь женщине, которая оказалась заперта на балконе.

Девочка 2018 года рождения заблокировала свою маму на балконе, когда женщина вышла туда буквально на одну минуту. Осложнялась ситуация ещё и тем, что балкон не имел остекления, продувался всеми ветрами, а мама малышки была легко одета и быстро замёрзла.

Прибыв на место, спасатели обнаружили женщину на балконе 4 этажа. Поставив раздвижную лестницу на козырёк подъезда, спасатели перебрались к женщине на балкон, после чего открыли балконную дверь и помогли ей попасть в квартиру, где спокойно играла её дочь.

Медицинская помощь ни женщине, ни ребёнку не понадобилась.

Напомним, накануне спасатели сняли упавшего мужчину с козырька подъезда.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

спасатели
МАСС
новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42304
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41588
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
35220
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
31986
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20986
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19264
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19178
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают