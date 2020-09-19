Двухлетняя малышка закрыла маму на балконе: понадобилась помощь спасателей

Фото "МАСС Новосибирск"

В Новосибирске спасатели освободили и обогрели застрявшую на балконе женщину; её закрыла двухлетняя дочь.

Спасатели МАСС оказали помощь женщине, которая оказалась заперта на балконе.

Девочка 2018 года рождения заблокировала свою маму на балконе, когда женщина вышла туда буквально на одну минуту. Осложнялась ситуация ещё и тем, что балкон не имел остекления, продувался всеми ветрами, а мама малышки была легко одета и быстро замёрзла.

Прибыв на место, спасатели обнаружили женщину на балконе 4 этажа. Поставив раздвижную лестницу на козырёк подъезда, спасатели перебрались к женщине на балкон, после чего открыли балконную дверь и помогли ей попасть в квартиру, где спокойно играла её дочь.

Медицинская помощь ни женщине, ни ребёнку не понадобилась.

Напомним, накануне спасатели сняли упавшего мужчину с козырька подъезда.