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Ещё пять человек заболели коронавирусом в Бердске

сегодня 10:09

Фото pixabay.com

В Бердске увеличилось количество больных коронавирусом; за сутки выявили ещё пять случаев.

По данным оперативного штаба на утро 26 сентября, в Бердске выявлено пять новых случая коронавируса.

Общее число заболевших достигло 290 человек. Под медицинским наблюдением находятся 326 жителей города, из них 213 — дети.

Напомним, 24 сентября стало известно, что 10 классов в Бердске ушли на карантин из-за коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Бердск
коронавирус

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