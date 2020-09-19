Ещё пять человек заболели коронавирусом в Бердске
Фото pixabay.com
В Бердске увеличилось количество больных коронавирусом; за сутки выявили ещё пять случаев.
По данным оперативного штаба на утро 26 сентября, в Бердске выявлено пять новых случая коронавируса.
Общее число заболевших достигло 290 человек. Под медицинским наблюдением находятся 326 жителей города, из них 213 — дети.
Напомним, 24 сентября стало известно, что 10 классов в Бердске ушли на карантин из-за коронавируса.
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