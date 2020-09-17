Fashion в Новосибирске: онлайн-трансляция модного показа "Ветер перемен" на Сиб.фм
Фото и видео предоставлено организаторами показа
Модный показ одежды новосибирского дизайнера пройдёт у оперного театра; дефиле начнётся в 16:00.
Новосибирский fashion-дизайнер Ольга Бузыцкая представляет свою новую коллекцию одежды «Ветер перемен — 2020». Модный показ начнётся уже через несколько минут на площади Ленина.
Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию с главного fashion-события сентября.
«Модели пройдут в дефиле по импровизированному подиуму — тротуару Красного проспекта прямо перед оперным театром», — рассказали организаторы, добавив, что показ состоится в любую погоду!
Напомним, ранее участница тв-шоу «Модель XL» из Новосибирска рассказала о своём отношении к бодипозитиву.
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