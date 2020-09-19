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«Фильм ужасов» показали школьникам на уроке в Санкт-Петербурге

сегодня 05:39

Фото ЛенТВ24

В Санкт Петербурге на уроке школьникам показали "фильм ужасов"; премьера состоялась на уроке экологического просвещения "Направь энергию на созидание" с школе №222 "Петришуле" Северной столицы.

Социальная притча "Батарейка" снят в захватывающем жанре фэнтези и рассказывает об ужасающих последствиях, которыми может обернуться загрязнение окружающей среды опасными отходами.

Ролик продолжительностью 8 минут создан местной администрацией МО МО Дворцовый округ в рамках реализации муниципальной программы по экологическому просвещению и воспитанию населения, сообщает «ЛенТВ24».



Интересно , что автором сценария выступил сам глава местной администрации Дмитрий Скорописов, а актерами — сотрудники муниципалитета и жители Дворцового округа. В фильме снялись ученики "Петришуле" Стас Федоров, Тимур Сайчиев, Афанасий Ден. Главную роль поучила 82- летняя пенсионерка Надежда Копосова.

"Такая вовлеченность в совместный экологический проект, где жители округа и чиновники одна команда — своего рода первый творческий эксперимент. Все мы настолько прониклись проблемами защиты окружающей среды, что в дальнейшем планируем создать уже целый сериал экологической направленности", — отметил автор сценария, глава местной администрации Дворцового округа Дмитрий Скорописов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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