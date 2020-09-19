Где в Новосибирске батареи потеплеют 26 сентября: называем адреса
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Третий этап разворота системы отопления начался в Новосибирске; он продлится два дня.
Сегодня, 26 сентября, в Новосибирске стартует третий этап разворота системы отопления. Вот полный список адресов, где батареи должны потеплеть сегодня или завтра.
ул. Ватутина от ул. Блюхера — ул. Титова до ул. Новогодней — ул. Вертковской, проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая.
ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской, ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, Якушева и Декабристов до ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская до ул. Бориса Богаткова, ул. Садовая.
ул. Станиславского, Станиславский жилмассив, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко, ул. Степная, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова.
ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.
ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б.Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская.
пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.
Напомним, Сиб.фм рассказал, в каких домах Новосибирска задерживается подача тепла.
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