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Где в Новосибирске батареи потеплеют 26 сентября: называем адреса

сегодня 08:30

Фото pixabay.com

Третий этап разворота системы отопления начался в Новосибирске; он продлится два дня.

Сегодня, 26 сентября, в Новосибирске стартует третий этап разворота системы отопления. Вот полный список адресов, где батареи должны потеплеть сегодня или завтра.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод):

ул. Ватутина от ул. Блюхера — ул. Титова до ул. Новогодней — ул. Вертковской, проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая.

ТЭЦ-2 (Городской вывод ТЭЦ-2 с 27.09):

ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской, ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, Якушева и Декабристов до ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская до ул. Бориса Богаткова, ул. Садовая.

ТЭЦ-3:

ул. Станиславского, Станиславский жилмассив, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко, ул. Степная, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова.

КРК №1:

ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4:

ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б.Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская.

ТЭЦ-5:

пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.

Напомним, Сиб.фм рассказал, в каких домах Новосибирска задерживается подача тепла.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
отопительный сезон

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