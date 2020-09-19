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Генпрокуратура требует ликвидировать «Церковь последнего завета» Виссариона

сегодня 09:54

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Генпрокуратура передала в Красноярский краевой суд иск о ликвидации церкви Виссариона; об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Генеральная прокуратура сообщила о передаче иска в Красноярский краевой суд с требованием ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета». Религиозная организация также известна как секта Виссариона или община Виссариона.

В ведомстве заявили, что эксперты заметили в проповедуемом учении признаки «отклоняющегося поведения». Среди них названы суицид, неоказание медпомощи, «нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака». Сообщает «МК RU».

Также прокуратура считает, что руководители организации запрещали членам общины высказывать собственные суждения и удовлетворять потребности. Дата рассмотрения иска неизвестна.

Напомним, арестованные на два месяца Виссарион и его ближайшие последователи обжаловали решение суда.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Генеральная прокуратура РФ
секта
Виссарион

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