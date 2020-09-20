Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока

сегодня 23:37

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Учащиеся красноярской гимназии № 13 выйдут на каникулы раньше срока; решение принято с целью профилактики коронавируса.

Гимназия № 13 в Красноярске уйдёт на каникулы на месяц раньше запланированного срока, с 28 сентября. О этом сообщается местный телеканал ТВК со ссылкой на родителей учащихся.

"В субботу, 26 сентября, им на электронную почту пришел приказ об организации в школе каникул. В документе сказано, что каникулы продлятся с 28 сентября по 7 октября. Четверть, однако, будет закрыта как и положено – 28 октября", — говорится в публикации.

Судя по копии приказа, который оказался в распоряжении телеканала, решение принято в связи с сохраняющейся опасностью распространения COVID-19.

Напомним, 26 сентября стало известно о переводе новосибирского СибАГСа на дистанционное обучение с понедельника.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Красноярский край
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

69528
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
42397
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41758
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
21043
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19332
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19327
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают
17278
Последние секунды жизни погибших в «ангарской мясорубке» попали на видео