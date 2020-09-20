Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Учащиеся красноярской гимназии № 13 выйдут на каникулы раньше срока; решение принято с целью профилактики коронавируса.

Гимназия № 13 в Красноярске уйдёт на каникулы на месяц раньше запланированного срока, с 28 сентября. О этом сообщается местный телеканал ТВК со ссылкой на родителей учащихся.

"В субботу, 26 сентября, им на электронную почту пришел приказ об организации в школе каникул. В документе сказано, что каникулы продлятся с 28 сентября по 7 октября. Четверть, однако, будет закрыта как и положено – 28 октября", — говорится в публикации.

Судя по копии приказа, который оказался в распоряжении телеканала, решение принято в связи с сохраняющейся опасностью распространения COVID-19.

Напомним, 26 сентября стало известно о переводе новосибирского СибАГСа на дистанционное обучение с понедельника.