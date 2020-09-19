Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Глава МЧС России наградил руководителя пресс-службы новосибирского главка

сегодня 14:57

Фото МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев вручил ведомственные награды руководителям пресс-служб территориальных органов Министерства; награду получил Павел Винаков.

В Москве в торжественной обстановке Министр МЧС России генерал-полковник Евгений Зиничев наградил руководителей пресс-служб территориальных органов МЧС России ведомственными наградами. Как говорится в представлении: «за заслуги в освещении деятельности Министерства в средствах массовой информации и безупречное выполнение служебных обязанностей».

Среди отличившихся руководителей информационных подразделений благодарственным письмом отмечен начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.

«От вашей работы конкретно зависит успех всего Министерства, в том числе и в информационном поле», — подытожил Евгений Зиничев.

Напомним, 23 сентября сотрудники МЧС наградили новосибирских подростков за спасение людей на пожаре.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

награды
Москва
ГУ МЧС

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42316
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41620
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
39918
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
32018
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20996
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19271
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19201
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают