Глава МЧС России наградил руководителя пресс-службы новосибирского главка
Фото МЧС
Глава МЧС России Евгений Зиничев вручил ведомственные награды руководителям пресс-служб территориальных органов Министерства; награду получил Павел Винаков.
В Москве в торжественной обстановке Министр МЧС России генерал-полковник Евгений Зиничев наградил руководителей пресс-служб территориальных органов МЧС России ведомственными наградами. Как говорится в представлении: «за заслуги в освещении деятельности Министерства в средствах массовой информации и безупречное выполнение служебных обязанностей».
Среди отличившихся руководителей информационных подразделений благодарственным письмом отмечен начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.
«От вашей работы конкретно зависит успех всего Министерства, в том числе и в информационном поле», — подытожил Евгений Зиничев.
Напомним, 23 сентября сотрудники МЧС наградили новосибирских подростков за спасение людей на пожаре.
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