Глава сельпо в Бурятии жаловался на скудный бюджет и украл из него почти 300 тысяч

Фото Pixabay

Главу небольшого сельского поселения в Республике Бурятия осудили за растрату; он потратил на свои цели почти 300 тысяч рублей у сельпо, в котором живёт около 1700 человек.

Суд приговорил к трём годам условно бывшего главу сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Республики Бурятия. Об этом сегодня сообщили в районном суде. Согласно ранее опубликованному постановлению прокуратуры, Евгений Бадмаев с 2015 по 2018 годы тратил на свои нужды деньги, выделенные из бюджета.

Примечательно, что ещё три года назад — в то время, когда Бадмаев совершал преступления — на местном сайте «Родное село» вышло интервью с главой поселения. Евгений Бадмаев называет его «маленькая Швейцария» и сетует на скудный бюджет населённого пункта.

«Действительно, бюджет поселе­ния скудный. Налогоо­благаемой базы у нас, по сути, нет. Ко­оперативов тоже нет. Работают только бюджетники и всего несколько инди­видуальных предприятий, которые за­нимаются заготовкой древесины. И всё. То есть, у нас НДФЛ нет. А проблем – куча», — цитирует автор Бадмаева, отмечая, что «задел его своим вопросом за живое».

Ранее в местном СМИ «Номер один» сообщалось, что, вероятно, Бадмаеву вменяли трату денег от продажи служебного автомобиля и аренды сенокосов. Всего за три года глава сельского поселения присвоил 266 тысяч рублей, сообщает суд. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Новосибирске осудили завхоза школы за хищение 3 млн рублей.