Гороскоп на субботу 26 сентября: простите своих обидчиков

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Институт Павла Глобы представил гороскоп на субботу, 26 сентября; день благоприятен для отдыха и приема гостей.

Дружелюбие, благожелательность, помощь другим – вот ключевые слова этого дня. День благоприятен для отдыха и расслабления, хорошо быть поближе к природе, ходить в гости и самим принимать гостей. При этом будьте избирательными в контактах и внимательно отнеситесь к знакам, встретившимся вам на пути, многие из них могут нести в себе иллюзорные обольщения, посылаемые как испытания. Очень эффективным будет прощение своих обидчиков. Также это день, когда нужно регулировать свои желания.

Медицина

Болезнь этого дня может быть тяжёлой и затяжной, отнеситесь ответственно к её лечению. Возможно обострение болезней колен и голеней, болей в области позвоночника. Не рекомендуется лечить заболевания нервной системы и органов зрения. Показаны водные процедуры, лечение болезней спины, сердечнососудистой системы.

Приметы

Случайно быть облитым водой или оказаться под дождём – знак разоблачения тайн. Разбить посуду с водой – к скорому приобретению имущества или к деньгам. Разлить воду – к порочащим сплетням о ваших близких. Сломанный зуб дает предупреждение о наведении на вас порчи. Если вам не спится в этот день, значит, вы чем-то осквернили Небо. Выпадение волос, ресниц, появление перхоти – знак большой потери, обмана. Рвется и портится обувь – свидетельство вражды, обмана и предательства друзей, зависимости от близких людей.

Сновидения

Сегодня снятся вещие сны. Видеть грибы – к здоровью и укреплению имущества; рыбу – к удаче; птиц – к хорошему известию. Есть ягоды и фрукты – знак хороших знакомств и помощи. Плыть – освобождение от зависимости. Видеть змей, драконов, терять волосы к болезни. Огонь – к потере сил, опасностям и катастрофам.

Пища

Хороши молочные продукты, соки с мякотью и минимальным количеством кислоты, предпочтительны овощные соки. В сезон нужно есть как можно больше сочных плодов и ягод. Ритуальная пища дня – тыква, репа или брюква, сваренные в молоке – по рецептам старинной русской кухни. Это наилучший день для вкушения любых корнеплодов. Противопоказано употребление спиртных напитков.

Одежда

Рекомендуются темная серо-зеленая и голубая гаммы цветов. Хорошо надевать что-нибудь прозрачное. Откажитесь от яркого цвета, особенно красного.