Гриб-великан весом более килограмма срезу в лесу жительница Ленобласти
Фото Светланы Мухамедовой из группы "Интересные события Выборга" в соцсети "ВКонтакте"
Огромный гриб весом 1,3 кг нашла женщина в лесу под Выборгом; по её словам, съедобный трофей был абсолютно чистым.
Жительница Выборга нашла гигантский и чистый гриб. Вес гриба – 1.300 кг, а диаметр шляпки – 35 сантиметров. Об этом сообщает Лен.ТВ 24.
Женщина поделилась фотографиями своей находки с сообществом "Интересные события Выборга" в "ВКонтакте".
По её словам, гриб оказался совершенно чистым.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами.
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