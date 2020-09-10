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Гриб-великан весом более килограмма срезу в лесу жительница Ленобласти

сегодня 05:07

Фото Светланы Мухамедовой из группы "Интересные события Выборга" в соцсети "ВКонтакте"

Огромный гриб весом 1,3 кг нашла женщина в лесу под Выборгом; по её словам, съедобный трофей был абсолютно чистым.

Жительница Выборга нашла гигантский и чистый гриб. Вес гриба – 1.300 кг, а диаметр шляпки – 35 сантиметров. Об этом сообщает Лен.ТВ 24.

Женщина поделилась фотографиями своей находки с сообществом "Интересные события Выборга" в "ВКонтакте".

По её словам, гриб оказался совершенно чистым.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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