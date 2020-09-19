Грузовик сбил двух пенсионеров на трассе «Барнаул – Новосибирск»
Фото pixabay.com и "Барнаул 22"
Смертельный наезд произошёл на трассе под Барнаулом; в результате ДТП скончался пенсионер.
Водитель грузовика с цистерной сбил двоих пенсионеров, которые вышли на Чуйский тракт в Первомайском районе. Информация об этом появилась в сообществе Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, неподалеку от посёлка Казачьего, в районе которого произошла авария, находятся дачи. Также есть тропа с остановки электрички, пересекающая проезжую часть.
Комментаторы не исключили, что попавшие под колеса люди могут быть дачниками, грибниками или местными жителями, которые добирались до дома по тропе с остановки.
В результате ДТП пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. Женщина с переломом основания черепа доставлена в барнаульскую больницу.
Напомним, в Новосибирске произошло масштабное ДТП с участием восьми машин.
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