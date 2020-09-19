Грязь, слёзы, взаимовыручка: 10 эпичных фото с гонки препятствий “Сибирский предел”

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске прошла гонка с препятствиями; участники пробежали 1,5 км трассы сквозь лес и грязь.

Сегодня, 26 сентября, более 100 человек приняли участие в гонке с препятствиями «Сибирский предел». Соревнования прошли в Бугринском парке Новосибирска.

Участники пробежали 1,5 км трассы. До финиша они преодолели 12 препятствий. Например, проползли под автомобилем и по грязевому участку.

Бегуны были разделены на две возрастные категории: мужчины и женщины от 18-ти лет и юноши и девушки от 14 до 17 лет (только команды патриотических клубов).

Участвовать можно было как лично, так и в составе команды. Гонка с препятствиями «Сибирский предел» проводится в Новосибирске во второй раз.

Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов снял зрелищные кадры с гонки.