“Хороша, чертовка”: Пелагея восхитила поклонников образом в народном стиле

Фото instagram.com/pelageya_insta

Несмотря на трудности из-за развода, Пелагея продолжает вести активную жизнь; певица вновь начала выступать.

Певица Пелагея вернулась к концертной деятельности. Новые фотографии артистки опубликованы на её официальной странице в Instagram.

На снимках Пелагея одета в шикарное синее платье с оригинальным узором, её прическу украшает драгоценная диадема.

Поклонники остались в восторге от образа певицы: “Самая любимая улыбка”, “Чудесный наряд”, “Ну что сказать? Красавица! Народная”, “Звёздочка наша”.

Как ранее писал Сиб.фм, адвокат бывшего супруга Пелагеи заявила, что артистка запрещает ему видеться с дочкой.

Напомним, бракоразводный процесс Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина застопорился из-за отсутствия необходимых документов.





