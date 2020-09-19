“Хороша, чертовка”: Пелагея восхитила поклонников образом в народном стиле
Фото instagram.com/pelageya_insta
Несмотря на трудности из-за развода, Пелагея продолжает вести активную жизнь; певица вновь начала выступать.
Певица Пелагея вернулась к концертной деятельности. Новые фотографии артистки опубликованы на её официальной странице в Instagram.
На снимках Пелагея одета в шикарное синее платье с оригинальным узором, её прическу украшает драгоценная диадема.
Поклонники остались в восторге от образа певицы: “Самая любимая улыбка”, “Чудесный наряд”, “Ну что сказать? Красавица! Народная”, “Звёздочка наша”.
Как ранее писал Сиб.фм, адвокат бывшего супруга Пелагеи заявила, что артистка запрещает ему видеться с дочкой.
Напомним, бракоразводный процесс Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина застопорился из-за отсутствия необходимых документов.
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