Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

“Хороша, чертовка”: Пелагея восхитила поклонников образом в народном стиле

сегодня 14:05

Фото instagram.com/pelageya_insta

Несмотря на трудности из-за развода, Пелагея продолжает вести активную жизнь; певица вновь начала выступать.

Певица Пелагея вернулась к концертной деятельности. Новые фотографии артистки опубликованы на её официальной странице в Instagram.

На снимках Пелагея одета в шикарное синее платье с оригинальным узором, её прическу украшает драгоценная диадема.

Поклонники остались в восторге от образа певицы: “Самая любимая улыбка”, “Чудесный наряд”, “Ну что сказать? Красавица! Народная”, “Звёздочка наша”.

Как ранее писал Сиб.фм, адвокат бывшего супруга Пелагеи заявила, что артистка запрещает ему видеться с дочкой.

Напомним, бракоразводный процесс Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина застопорился из-за отсутствия необходимых документов.



Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

новосибирск
Пелагея

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42304
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41588
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
35220
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
31986
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20986
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19264
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19178
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают