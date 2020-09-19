Институт МВД в Сибири отправили на удалёнку из-за коронавируса
Фото из открытых источников
В Иркутске вспышка ОРВИ на две недели закрыла институт МВД; среди студентов выявлены также контакты с больными коронавирусом.
Курсанты Восточно-Сибирского института МВД России в Иркутске будут две недели обучаться дистанционно. К такому решению пришло руководства вуза из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся и угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Теперь курсанты ВСМ МВД будут учиться в режиме онлайн с 26 сентября.
Кроме того, установлено, что среди курсантов известны случаи контактов с коронавирусными больными. Сообщает «Бакал 24».
Напомним, накануне вспышка коронавируса произошла в иркутском санатории.
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