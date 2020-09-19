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Институт МВД в Сибири отправили на удалёнку из-за коронавируса

сегодня 09:21

Фото из открытых источников

В Иркутске вспышка ОРВИ на две недели закрыла институт МВД; среди студентов выявлены также контакты с больными коронавирусом.

Курсанты Восточно-Сибирского института МВД России в Иркутске будут две недели обучаться дистанционно. К такому решению пришло руководства вуза из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся и угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Теперь курсанты ВСМ МВД будут учиться в режиме онлайн с 26 сентября.

Кроме того, установлено, что среди курсантов известны случаи контактов с коронавирусными больными. Сообщает «Бакал 24».

Напомним, накануне вспышка коронавируса произошла в иркутском санатории.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

вузы
Иркутская область
МВД
коронавирус

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