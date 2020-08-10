Из пацанки – в леди: тюменка с проблемным прошлым пытается начать жизнь с чистого листа на ТВ-шоу

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В очередном сезоне шоу «Пацанки» участвует 28-летняя жительница Тюмени; в ходе шоу проблемные девушки превращаются в истинных леди.

У Натальи Стрельниковой сейчас есть ребёнок и тяжёлое прошлое: участие в ОПГ, отсидка в колонии, где она подверглась насилию. Настоящее тоже не особо радостное, включает работу в ночном клубе и проблемы с алкоголем. Об этом пишет «Наш город».

Девушка пришла на шоу, чтобы начать жить с чистого листа. В ходе шоу участниц обучают хорошим манерам, прививают вкус и избавляют от вредных привычек.

Новый сезон стартовал 24 сентября и шоу в интернете набрало больше полумиллиона просмотров.

Напомним, 10 августа ТНТ запустил шоу «Золото Геленджика».