Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Из пацанки – в леди: тюменка с проблемным прошлым пытается начать жизнь с чистого листа на ТВ-шоу

сегодня 03:57

Фото pixabay.com

В очередном сезоне шоу «Пацанки» участвует 28-летняя жительница Тюмени; в ходе шоу проблемные девушки превращаются в истинных леди.

У Натальи Стрельниковой сейчас есть ребёнок и тяжёлое прошлое: участие в ОПГ, отсидка в колонии, где она подверглась насилию. Настоящее тоже не особо радостное, включает работу в ночном клубе и проблемы с алкоголем. Об этом пишет «Наш город».

Девушка пришла на шоу, чтобы начать жить с чистого листа. В ходе шоу участниц обучают хорошим манерам, прививают вкус и избавляют от вредных привычек.

Новый сезон стартовал 24 сентября и шоу в интернете набрало больше полумиллиона просмотров.

Напомним, 10 августа ТНТ запустил шоу «Золото Геленджика».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Шоубиз

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42241
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41432
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31829
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20925
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19198
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19049
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают
17175
Последние секунды жизни погибших в «ангарской мясорубке» попали на видео