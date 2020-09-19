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Из-за строительства ЛДС в домах Новосибирска не дали отопление

сегодня 12:10

Фото pixabay.com

Подача тепла в части домов Новосибирска задерживается на два дня; это решение принято из-за строительства нового ледового дворца.

СГК заявила, что значительная часть домов, получающая тепло от ТЭЦ-2, будет подключена к отоплению на 1-2 дня позже. На эту меру компания пошла из-за строительства новой ледовой арены, говорится в сообщении организации.

“Компания, которая по заказу города реконструирует сеть для строительства развязки к Ледовой арене, на днях завершила возведение неподвижных опор на теплосети. Бетон, который удерживает опоры, должен набирать прочность несколько дней. Мы начали подачу теплоносителя сегодня – как только анализ прочности бетона показал, что можно давать нагрузку на опоры. До сегодняшнего дня заполнение тепловой сети было рискованно – это могло привести к срыву опор и ремонту на несколько дней”, — сообщила пресс-служба.

Сейчас сети заполняются теплом, после будут прогреваться трубопроводы и включаться циркуляция. Этот процесс занимает около 35 часов.

Переносы подачи тепла с 25 на 27 сентября касается домов на следующих улицах:

ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.

С 26 на 27 сентября:

ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов до ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская до ул. Бориса Богаткова, ул. Садовая.

Напомним, стало известно, что делать, если батареи в доме так и не потеплели.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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отопление
новосибирск

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