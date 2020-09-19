Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Как определить у себя рак по состоянию ногтей, рассказал врач

сегодня 14:04

Pixabay.com

Онколог рассказал об опасности шеллака для развития рака; частое посещение маникюрного салона может привести к меланоме.

Врач-онколог Михаил Маснянкин рассказал, как определить у себя онкологическое заболевание по внешнему виду ногтей. Беседа состоялась в эфире «Пятого канала».

Все злокачественные новообразования в нашем организме на самом деле являются подногтевыми. Посмотрите на свои ногти – если вы видите полоски разного цвета от коричневого до черного у ногтевого ложа – срочно отправляйтесь к врачу. О грядущем раке также говорят и трещины, а также общая ломкость ногтей. Тем, кто безуспешно лечил грибок – обязательно нужно посетить врача.

Еще одно предостережение от специалиста получили любительницы шеллака. Использование ультрафиолетовых ламп негативно влияет на уже появившиеся новообразования. Такую процедуру лучше заменить другой, в которой не требуется ультрафиолет.

Вышеперечисленное может привести к меланоме. Эта разновидность онкологии коварна тем, что её не видно на коже. Не исключено, что из-за регулярного посещения маникюрного салона может появиться рак кожи, саркомы мягких тканей кожи, а также плоскоклеточного рака кожи. Но женщин врач успокоил – новообразования, как правило, являются доброкачественными и их можно вылечить, если обратиться к специалистам на ранней стадии болезни.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

онкология

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42304
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41584
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
34875
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
31983
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20986
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19264
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19178
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают