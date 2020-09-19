Как определить у себя рак по состоянию ногтей, рассказал врач

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Онколог рассказал об опасности шеллака для развития рака; частое посещение маникюрного салона может привести к меланоме.

Врач-онколог Михаил Маснянкин рассказал, как определить у себя онкологическое заболевание по внешнему виду ногтей. Беседа состоялась в эфире «Пятого канала».

Все злокачественные новообразования в нашем организме на самом деле являются подногтевыми. Посмотрите на свои ногти – если вы видите полоски разного цвета от коричневого до черного у ногтевого ложа – срочно отправляйтесь к врачу. О грядущем раке также говорят и трещины, а также общая ломкость ногтей. Тем, кто безуспешно лечил грибок – обязательно нужно посетить врача.

Еще одно предостережение от специалиста получили любительницы шеллака. Использование ультрафиолетовых ламп негативно влияет на уже появившиеся новообразования. Такую процедуру лучше заменить другой, в которой не требуется ультрафиолет.

Вышеперечисленное может привести к меланоме. Эта разновидность онкологии коварна тем, что её не видно на коже. Не исключено, что из-за регулярного посещения маникюрного салона может появиться рак кожи, саркомы мягких тканей кожи, а также плоскоклеточного рака кожи. Но женщин врач успокоил – новообразования, как правило, являются доброкачественными и их можно вылечить, если обратиться к специалистам на ранней стадии болезни.