Как вырастут пенсии в 2021 году
Фото pixabay.com, kremlin.ru
Президент РФ рассказал о росте пенсий в 2021 году; индексация составит 6,3%.
Глава России Владимир Путин заявил об индексации пенсии на 6,3%. Это должно произойти в 2021 году.
По его словам, индексация пенсий в два раза превысит прогнозируемую инфляцию.
По планам Минтруда, средний размер составит 17 443 рублей. Сейчас средний размер выплат для неработающих пенсионеров составляет 16,5 тысячи рублей.
Напомним, стало известно, кто и сколько получит ко Дню пожилого человека.
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