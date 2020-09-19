Как вырастут пенсии в 2021 году

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Президент РФ рассказал о росте пенсий в 2021 году; индексация составит 6,3%.

Глава России Владимир Путин заявил об индексации пенсии на 6,3%. Это должно произойти в 2021 году.

По его словам, индексация пенсий в два раза превысит прогнозируемую инфляцию.

По планам Минтруда, средний размер составит 17 443 рублей. Сейчас средний размер выплат для неработающих пенсионеров составляет 16,5 тысячи рублей.

Напомним, стало известно, кто и сколько получит ко Дню пожилого человека.