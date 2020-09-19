Когда будет снег в Новосибирске
Фото pixabay.com
После затяжной пасмурной погоды в Новосибирск придёт первый снег; ожидается, что это произойдёт 8 октября.
С наступлением осени все больше людей интересуется, когда ждать первый снег. По данным сервиса gismeteo, первый снег придёт в Новосибирск 8 октября.
В этот день также обещают дожди. Температура воздуха составит -1...+1 градус. Ветер будет со скоростью 6 м/c.
Также осадки в виде снега прогнозируют 10 и 11 октября.
Напомним, названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России.
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