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Когда будет снег в Новосибирске

сегодня 12:55

Фото pixabay.com

После затяжной пасмурной погоды в Новосибирск придёт первый снег; ожидается, что это произойдёт 8 октября.

С наступлением осени все больше людей интересуется, когда ждать первый снег. По данным сервиса gismeteo, первый снег придёт в Новосибирск 8 октября.

В этот день также обещают дожди. Температура воздуха составит -1...+1 градус. Ветер будет со скоростью 6 м/c.

Также осадки в виде снега прогнозируют 10 и 11 октября.

Напомним, названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
погода
снег

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