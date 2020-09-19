Когда будет снег в Новосибирске

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После затяжной пасмурной погоды в Новосибирск придёт первый снег; ожидается, что это произойдёт 8 октября.

С наступлением осени все больше людей интересуется, когда ждать первый снег. По данным сервиса gismeteo, первый снег придёт в Новосибирск 8 октября.

В этот день также обещают дожди. Температура воздуха составит -1...+1 градус. Ветер будет со скоростью 6 м/c.

Также осадки в виде снега прогнозируют 10 и 11 октября.

Напомним, названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России.