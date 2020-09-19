Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 26 сентября

Фото оперативного штаба

Ещё 67 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё четыре пациента.

По состоянию на 26 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 782 случая заражения коронавирусом, из них 751 ребёнок. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 67 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались четыре пациента: это мужчины в возрасте 57, 78 и 85 лет, и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека.

Из стационаров выписаны ещё 78 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 11 688 человек.