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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября

сегодня 00:51

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё 72 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 за прошедшие сутки скончались три пациента.

По состоянию на 27 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 72 человека.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 758 — это дети.

В стационарах скончались три пациента. Умерли мужчины в возрасте 63 года и 72 года, и женщина в возрасте 38 лет.

"Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек", — сказали в штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человека. На ИВЛ – 10 пациентов.

Напомним, 26 сентября стало известно о заражении преподавателей новосибирского вуза коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
коронавиурус

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