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Кому нужно получить карту «Мир» для получения пособий и пенсий от Путина

сегодня 13:31

Из открытых источников

Изменения вступают в силу с 1 октября; пособия будут приходить только на карту платежной системы «Мир».

В России с 1 октября пенсии и пособия будут перечислять только на карты национальной платежной системы «Мир». Власти сохранили для населения возможность получать выплаты наличными или на банковский счет, не привязанный к карте.

Получить новую карту «Мир» придется не всем получателям пособий. На неё будут перечислять выплаты от пенсионного фонда, это первое. Второе – на карту «Мир» будут перечислять пособия при рождении ребенка, пособие по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву.

Карту «Мир» придется завести тем, кто получает пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также выплаты на третьих и последующих детей, которые родились после 31 декабря 2012 года и достигли к настоящему моменту трех лет.

Напомним, ранее мы рассказали, кому не придется получать карту «Мир» для получения пособий и какие выплаты можно получать на свою карту и далее.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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детские пособия

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