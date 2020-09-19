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Конор Макгрегор анонсировал новый бой с Мэнни Пакьяо

сегодня 09:02

Championat.com

Бой пройдет на Ближнем Востоке; в мае ирландец вновь заявил о завершении карьеры.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что проведет новый бой. Заявление опубликовано в «Твиттере» бойца.

Ожидается, что ирландец встретился в октагоне с обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«В следующем бою буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке. Это настоящая честь — сразиться с двумя величайшими боксёрами современности.

В 2017 году Макгрегор провел один поединок по правилам профессионального бокса с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Тогда ирландец потерпел поражение техническим нокаутом.

Напомним, в мае 2020 года Конор Макгрегор в очередной раз заявил о завершении карьеры на профессиональном ринге.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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