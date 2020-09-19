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Коронавирус унёс жизни уже 435 новосибирцев: сообщение оперативного штаба на 26 сентября

сегодня 12:17

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ещё 72 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области; умерли три человека.

По данным оперативного штаба на утро 26 сентября в регионе зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции (+72 за последние сутки), в том числе у 758 детей. 11 772 человека выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 63 года и 72 года, и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человека. На ИВЛ – 10 пациентов.

Госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 376.

В больницы районов области госпитализированы 496 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 508 507 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 229 жителей области, 43 410 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 225 обращений, госпитализированы 28 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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коронавирус

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