Красота - страшная сила: три сибирячки вышли в полуфинал конкурса "Мисс Офис 2020"

Фото с сайта конкурса "Мисс Офис - 2020"

Сразу три девушки представляют Новосибирск на международном конкурсе красоты "Мисс Офис — 2020"; участницы прошли в полуфинал и нуждаются в поддержке земляков.

Началось голосование за полуфиналисток конкурс красоты "Мисс Офис 2020". Среди претенденток на выход в финал — три участницы из Новосибирска. Об этом сообщается на официальной странице конкурса.

В этом году на конкурс было подано 32 000 заявок на участие, проведено 50 кастингов и определено 114 полуфиналисток. В финал пройдут только 30 девушек — 25 будут выбраны по итогам интернет-голосования, ещё пятерых определят организаторы.

Голосования за участниц продлится о 15 октября.

Новосибирск на конкурсе представляют 26-летняя Екатерина Микушина — менеджер отдела продаж в ООО "Е1";

Анна Локтионова — главный специалист по подбору персонала в ПАО Банк "ФК Открытие", ей тоже 26 лет.

И 28-летняя Дарья Шестопалова. Девушка работает координатором отдела мерчендайзинга в компании "Негоция".

Напомним, 26 сентября в Новосибирске прошёл уличный показ модной одежды.