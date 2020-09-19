Крупнейшую контрабанду золота в Китай пресекли в Сибири

Фото ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ поймали машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай; изъято 37 килограммов.

В Чите сотрудники ФСБ задержали машинистов поезда, которые пытались контрабандным путём вывезти в Китай золото. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ведомство.

Спецслужбы совместно с пограничниками и Читинской таможней накрыли нелегальный канал поставок драгметалла. Изъято 37 килограммов золота стоимостью 143 миллиона рублей.

Как сообщили в ФСБ, партия была обнаружена в локомотиве грузового состава во время проверки на железнодорожном пункте пропуска. Поезд следовал в Маньчжурию.

В технической полости тепловоза было обнаружено и изъято семь свертков из черного полимерного материала, в которых находились 102 металлических слитка общей массой 36,8 килограмма. Контрабандой занимались члены локомотивной бригады. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, на Читинской таможне изъяли свёрток с большим уровнем радиации.