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Крупнейшую контрабанду золота в Китай пресекли в Сибири

сегодня 10:55

Фото ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ поймали машинистов поезда на крупнейшей контрабанде золота в Китай; изъято 37 килограммов.

В Чите сотрудники ФСБ задержали машинистов поезда, которые пытались контрабандным путём вывезти в Китай золото. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ведомство.

Спецслужбы совместно с пограничниками и Читинской таможней накрыли нелегальный канал поставок драгметалла. Изъято 37 килограммов золота стоимостью 143 миллиона рублей.

Как сообщили в ФСБ, партия была обнаружена в локомотиве грузового состава во время проверки на железнодорожном пункте пропуска. Поезд следовал в Маньчжурию.

В технической полости тепловоза было обнаружено и изъято семь свертков из черного полимерного материала, в которых находились 102 металлических слитка общей массой 36,8 килограмма. Контрабандой занимались члены локомотивной бригады. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, на Читинской таможне изъяли свёрток с большим уровнем радиации.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

золото
Забайкальский край
ФСБ
контрабанда

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