Лекарство от коронавируса: сибиряков шокировала огромная цена

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Препараты против коронавируса «Арепливир» и «Авифавир» пока не поступили в продажу в аптеки; люди не готовы покупать лекарство из-за цены в 12 тысяч рублей.

Жители Сибири признались, что не готовы покупать лекарства от коронавируса «Арепливир» и «Авифавир». Исследование потребительского спроса по городам Сибири провело «РИА Новости».

Сибиряков пугает астрономическая цена. Стоимость препарата «Арепливир» начинается от 12 320 рублей за пачку, в которой 50 таблеток. Опрошенные порталом представители аптечных сетей признались, что лекарства от коронавируса пока в продаже нет. Нет его даже у поставщиков.

Тем временем жителей Сибири от покупки отталкивает не только высокая цена чудо-таблеток от коронавируса. Жительница Красноярска Елена заявила журналистам, что пока не собирает приобретать лекарство.

«Лекарство не приобрету. Первое, это цена. Второе, я не уверена в эффективности препарата и достаточном тестировании его. У меня трое детей, нам с мужем, конечно, хочется всех обезопасить, но пока точно нет», — сказала женщина.

«В стране, где прожиточный минимум составляет чуть больше 10 тысяч, делать лекарство за 12 тысяч — это странно. Во-первых, далеко не всем оно будет доступно, во-вторых, есть сомнение насчёт его эффективности», — вторит ей другая жительниц Красноярска Людмила.

Ранее о поступлении препарата от коронавируса сообщил директор компании-разработчика Андрей Младенцев. По его словам, первая партия должна поступить в аптеки регионов России до конца недели.