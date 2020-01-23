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Лютые заморозки придут в Новосибирск: прогноз погоды на выходные

сегодня 07:39

Фото Pixabay

В Новосибирске на этих выходных особенно похолодает по сравнению с будними днями; ночью ожидаются минусовые температуры.

На выходных в Новосибирске ожидаются сильные заморозки. Как отмечает Западно-Сибирский Гидрометцентр, температура воздуха минувшей ночью опускалась до -5 градусов.

Температура днём также останется на довольно низком уровне — не выше +7...+12 градусов. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду, а на протяжении дня возможен дождь.

Аналогичная ситуация ожидается в воскресенье. Ночные температуры будут держаться на похожем уровне, а днём возможно понижение до -10 градусов. Ветер в воскресенье будет значительно слабее, чем в субботу. Осадков в этот день не ожидается.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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