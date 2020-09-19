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Массовое ДТП заблокировало движение по Большевистской в Новосибирске

сегодня 09:35

Фото и видео со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

На Большевистской произошло массовое ДТП; участниками стали, как минимум, восемь автомобилей.

В Новосибирске, на улице Большевистской сегодня утром случилось массовое ДТП. Информация об этом появилась на странице сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

У дома №175/6 столкнулись восемь автомобилей. Транспортные средства участников аварии разбросало по проезжей части. Наибольшие повреждения получил бордовый седан Toyota Carina, мощный удар которому пришёлся в левую сторону.

Затруднено движение на данном участке в обоих направлениях, собираются пробки.

Обстоятельства аварии выясняются, подписчик сообщает об одном пострадавшем.

Напомним, 25 сентября три человека пострадали в тройном ДТП в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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ДТП
новосибирск

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