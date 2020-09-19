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Министр образования Кузбасса заболела коронавирусом

сегодня 10:38

Фото из открытых источников

Глава министерства образования Кемеровской области заболела коронавирусом; об этом сообщила сама чиновница.

Министр образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева сообщила, что заболела коронавирусом. В настоящий момент чиновница госпитализирована в инфекционную больницу в Кемерово.

По словам министра, её болезнь протекает бессимптомно. Но компьютерная томография показала поражение 25% лёгких.

«Самочувствие, конечно, не очень пока. Но я надеюсь, конечно, что сумею достаточно быстро вернуться к работе. И пожалуйста, берегите себя. Соблюдайте все меры безопасности. Мы очень много работали над тем, чтобы все меры были приняты относительно наших детей, преподавателей. А вот у меня сложилось так, что абсолютно бессимптомно выявилась болезнь», — рассказала министр в видео, которое опубликовал оперштаб Кузбасса.

Напомним, 24 сентября стало известно, что коронавирусом заразился заместитель губернатора Кемеровской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Кемеровская область
коронавирус

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